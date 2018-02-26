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» » Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву

Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву


Добавлено: 26 фев 2018 в 02:49, Категория: Новости на сегодня
Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву

Киевский градоначальник Виталий Кличко оговорился, отвечая на вопрос про декоммунизацию культурных объектов украинской столицы. Соответствующий ролик опубликован в Facebook.

На вопрос о декоммунизации арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать мэр Киева заявил, что необходимо создавать, а не разрушать. По словам Кличко, необходимо создать новые объекты, открывать новые улицы и создавать новые памятники. 

При этом киевский градоначальник заявил, что новые символы города должны «действительно угрожать». При этом он поправился и произнес слово «украшать».

КЛИЧКО: "НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ДОЛЖНЫ "УГРОЖАТЬ" КИЕВУ"

НОВЫЙ ПЕРЛ/ЛЯП ОТ КЛИЧКО Мэр Киева Виталий Кличко случайно "создал" новый ораторский перл. В эфире телеканала "NewsOne", отвечая на вопрос от телезрителя о том, что будут делать киевские власти с аркой Дружбы народов и монументом Родина-Мать, Виталий Кличко заявил, что важно не разрушать, а создавать новые памятники и символы, чтобы они "угрожали" городу. "Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо - новые символы нашего города для того, чтобы они действительно "угрожали"...", - сказал Кличко, быстро исправив себя на "украшали".

Posted by Город Киев on Sonntag, 25. Februar 2018

 



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Добавлено: 26 фев 2018 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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