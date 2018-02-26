Команда "Формулы-1" "Торо Россо" представила болид на новый сезон

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Торо Россо" представила новый болид на сезон-2018, сообщается на сайте итальянской команды "Формулы-1".

Болид, выполненный в синем цвете с красными вставками, получил название STR13.

Автомобиль показали на пит-лейне трассы в Барселоне, где в понедельник стартовала первая часть предсезонных тестов. Новый болид в сезоне-2018 будут пилотировать новозеландец Брендон Хартли и француз Пьер Гасли.

В этом сезоне "конюшня" перешла на двигатель "Хонда". "У нас действительно отличные рабочие отношения с "Хонда", в плане коммуникации у нас не было никаких проблем", - заявил руководитель "Торо Россо" Франц Тост.

Первая гонка чемпионата "Формулы-1" 2018 года пройдет в Мельбурне 25 марта.