Компания Харви Вайнштейна подаст заявление о банкротстве

Основанная братьями Робертом и Харви Вайнштейнами продюсерская компания Weinstein Co. оказалась на грани банкротства — об этом говорится в заявлении, которое распространила сама компания.Переговоры о продаже Weinstein Co., которые осуществлялись с группой влиятельных инвесторов (среди них, в частности, была замечена Мария Контрерас-Свит, бывший начальник Управления США по делам малого бизнеса), зашли в тупик, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — объявить о банкротстве."Мы полностью признаем, что банкротство — это весьма и весьма нежелательный вариант не только для всех наших сотрудников, но и для кредиторов компании и лиц, которые пострадали от действий одного из руководителей, но у нас просто нет другого выхода", — говорится в заявлении, которое было распространено руководством Weinstein Co.Предполагается, что переговоры о продаже компании Weinstein Co. были сорваны в первую очередь из-за иска, который подал к компании генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Прокурор посчитал, что если компания будет продана, то пострадавшие от домогательств Вайнштейна лица не получат положенные им компенсации.