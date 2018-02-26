Кто родился 26 февраля

Показать меню
Актуально
Путин наградил крейсер «Адмирал Кузнецов» орденом Ушакова - 03:42 Путин наградил крейсер «Адмирал Кузнецов» орденом Ушакова Люди гибнут, пытаясь найти клад хитрого миллионера - 03:42 Люди гибнут, пытаясь найти клад хитрого миллионера Спилберг и Уинфри поддержали марш за ужесточение контроля над оружием в США - 03:52 Спилберг и Уинфри поддержали марш за ужесточение контроля над оружием в США Экс-главу штаба Трампа обвиняется в выплате денег от имени партии Януковича - 04:02 Экс-главу штаба Трампа обвиняется в выплате денег от имени партии Януковича В Украине оживает промышленное производство – Госстат - 04:13 В Украине оживает промышленное производство – Госстат Как военная база США принесла рак в Португалию - 04:14 Как военная база США принесла рак в Португалию СМИ уличили английский флот в неспособности сопровождать российские корабли - 04:23 СМИ уличили английский флот в неспособности сопровождать российские корабли Индия удачно проверила ракету «Дхануш» - 04:23 Индия удачно проверила ракету «Дхануш» В Аргентине отметили высокое качество антинаркотической операции с РФ - 04:37 В Аргентине отметили высокое качество антинаркотической операции с РФ Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 - 04:42 Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 Африканские военные поздравили Россию с 23 февраля необычной песней и танцем - 04:50 Африканские военные поздравили Россию с 23 февраля необычной песней и танцем (ФОТО, ВИДЕО) Канада начала военные учения в арктическом регионе страны - 04:57 Канада начала военные учения в арктическом регионе страны Теннис: Свитолина вышла в финал турнира в Дубае - 05:13 Теннис: Свитолина вышла в финал турнира в Дубае В прямом эфире мразь схлопотала по морде. И правильно (ВИДЕО) - 05:18 В прямом эфире мразь схлопотала по морде. И правильно (ВИДЕО) Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б» - 05:18 Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б» Юзеры Сети высмеяли McDonald’s за неясный мем - 05:27 Юзеры Сети высмеяли McDonald’s за неясный мем МОЗ отстранил от должности ректора медуниверситета - 05:27 МОЗ отстранил от должности ректора медуниверситета
» » Кто родился 26 февраля

Кто родился 26 февраля


Добавлено: 26 фев 2018 в 01:07,
Кто родился 26 февраля

Магомед Хожахмедович Даудов (38 лет), председатель Парламента Чеченской Республики. Служил в органах внутренних дел Чеченской Республики, прошёл путь от командира батальона патрульно-постовой службы милиции до начальника ОВД по Шалинскому району республики. Занимал должности первого заместителя председателя правительства Чечни, руководителя администрации главы и правительства республики. 3 июля 2015 года был избран председателем регионального парламента.

Артур Таир оглы Раси-заде (83 года), премьер-министр Азербайджанской республики. Являлся заместителем председателя Государственного планового комитета Азербайджанской ССР. В должности первого заместителя председателя Совета министров АзССР курировал энергетическую, машиностроительную, оборонную, нефтяную и химическую отрасли. Занимал должности первого заместителя премьер-министра Азербайджана, консультанта Фонда экономических реформ в Баку, помощника президента страны по экономическим вопросам. В 1996 году возглавил правительство Азербайджана. В 2003 году освобождён от должности и назначен первым заместителем премьер-министра. С 4 ноября 2003 года вновь возглавил правительство Азербайджанской Республики. 

Реджеп Тайип Эрдоган (64 года), президент Турции. Был главой администрации стамбульского района Бейоглу, мэром Стамбула. Избирался депутатом парламента страны. Более 10 лет возглавлял правительство Турции. 10 августа 2014 года победил на выборах президента страны.  Является председателем правящей Партии справедливости и развития.

Американский журнал Time дважды включал Реджепа Эрдогана в список самых влиятельных людей в мире.

Александр Андреевич Проханов (80 лет), писатель,  главный редактор газеты «Завтра». Работал инженером, лесником в Карелии и Подмосковье. Его первые рассказы были опубликованы в газете «Литературная Россия» в 1960-х годах. Был корреспондентом «Литературной газеты», главным редактором журнала «Советская литература». В 1990 году основал и возглавил газету «Завтра» (до 1993 года издание носило название «День»).

Александр Проханов — автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Господин Гексоген», «Теплоход «Иосиф Бродский» и ряда других.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

Косачев: резолюция СБ ООН по Сирии «бьёт по рукам» США


В Пхёнчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры


Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады в Пхёнчхане



Материалы по теме:

Кто родился 17 февраля
Кто родился 1 февраля
Кто родился 8 января
Кто родился 15 октября
Добавлено: 26 фев 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

Заседание сессии МОК началось в Пхенчхане

Заседание сессии МОК началось в Пхенчхане

Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев, — Климкин

Ежемесячно Украину покидает более 100 тысяч украинцев, — Климкин

В Австрии рассказали, что станет мостом между Россией и Европой

В Австрии рассказали, что станет мостом между Россией и Европой

Загрузка...



Лента новостей
"Порту" разгромил "Портимоненсе" в матче чемпионата Португалии - 02:07 Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО) - 02:00 Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)Великий пост 2018, вторая неделя - особенности богослужения, события - 01:59 Великий пост 2018, вторая неделя - особенности богослужения, событияВ Московском СВУ в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия - 01:49 В Московском СВУ в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия«Мочите на здоровье»: Супрун рассказала, как вести себя с пробой Манту - 01:49 «Мочите на здоровье»: Супрун рассказала, как вести себя с пробой МантуЧубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет нас - 01:42 Чубаров: Подавляющее большинство в Крыму ждет насСтало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформы - 01:28 Стало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформыSamsung представила новые смартфоны из серии Galaxy S - 01:14 Samsung представила новые смартфоны из серии Galaxy SАргентинец Диего Шварцман завоевал титул на теннисном турнире в Рио-де-Жанейро - 01:07 Аргентинец Диего Шварцман завоевал титул на теннисном турнире в Рио-де-ЖанейроРусская «Красная машина» взяла больше, чем золото - 01:02 Русская «Красная машина» взяла больше, чем золотоМощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит» - 01:00 Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»Супрун рассказала, можно ли мочить «Манту» - 00:56 Супрун рассказала, можно ли мочить «Манту»O-Sh выпустили жемчужную коллекцию к весне и она прекрасна - 00:56 O-Sh выпустили жемчужную коллекцию к весне и она прекраснаОлимпиада-2018 в Корее, медальный зачет: сколько медалей у России по итогам ОИ - 00:43 Олимпиада-2018 в Корее, медальный зачет: сколько медалей у России по итогам ОИ
Последние новости
В Санкт-Петербурге задержали активиста с украинским флагом - 03:35 В Санкт-Петербурге задержали активиста с украинским флагом Хоккеисты из РФ спели гимн после победы над Германией в Пхенчхане - 03:35 Хоккеисты из РФ спели гимн после победы над Германией в Пхенчхане ВАЖНО: Минобороны предупредило о планах боевиков в Дамаске и они начали воплощаться в жизнь - 03:31 ВАЖНО: Минобороны предупредило о планах боевиков в Дамаске и они начали воплощаться в жизнь Дебаты кандидатов в президенты России начнутся в понедельник - 03:28 Дебаты кандидатов в президенты России начнутся в понедельник В цирке Запашного разбился акробат: видео падения, состояние гимнаста, причины - 03:22 В цирке Запашного разбился акробат: видео падения, состояние гимнаста, причины Горловка: Армия ДНР, «Боевое братство» и дети-инвалиды (ВИДЕО) - 03:14 Горловка: Армия ДНР, «Боевое братство» и дети-инвалиды (ВИДЕО) "Сан-Антонио" прервал серию поражений в НБА, обыграв "Кливленд" - 03:00 Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву - 02:49 Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву В Киеве повредили могилу Леси Украинки - 02:43 В Киеве повредили могилу Леси Украинки «Идут шагами Геббельса»: Аброськин рассказал о происходящем в ОРДЛО - 02:42 «Идут шагами Геббельса»: Аброськин рассказал о происходящем в ОРДЛО 26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, - 02:35 26 февраля 2018 года Мартинианов день (Светлый день): что это за праздник, как его отмечают, история, традиции, обряды, приметы и поверья этого дня Под Салониками нашли древний город - 02:35 Под Салониками нашли древний город В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв - 02:14 В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"