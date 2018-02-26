Кто родился 26 февраля

Магомед Хожахмедович Даудов (38 лет), председатель Парламента Чеченской Республики. Служил в органах внутренних дел Чеченской Республики, прошёл путь от командира батальона патрульно-постовой службы милиции до начальника ОВД по Шалинскому району республики. Занимал должности первого заместителя председателя правительства Чечни, руководителя администрации главы и правительства республики. 3 июля 2015 года был избран председателем регионального парламента.

Артур Таир оглы Раси-заде (83 года), премьер-министр Азербайджанской республики. Являлся заместителем председателя Государственного планового комитета Азербайджанской ССР. В должности первого заместителя председателя Совета министров АзССР курировал энергетическую, машиностроительную, оборонную, нефтяную и химическую отрасли. Занимал должности первого заместителя премьер-министра Азербайджана, консультанта Фонда экономических реформ в Баку, помощника президента страны по экономическим вопросам. В 1996 году возглавил правительство Азербайджана. В 2003 году освобождён от должности и назначен первым заместителем премьер-министра. С 4 ноября 2003 года вновь возглавил правительство Азербайджанской Республики.

Реджеп Тайип Эрдоган (64 года), президент Турции. Был главой администрации стамбульского района Бейоглу, мэром Стамбула. Избирался депутатом парламента страны. Более 10 лет возглавлял правительство Турции. 10 августа 2014 года победил на выборах президента страны. Является председателем правящей Партии справедливости и развития.

Американский журнал Time дважды включал Реджепа Эрдогана в список самых влиятельных людей в мире.

Александр Андреевич Проханов (80 лет), писатель, главный редактор газеты «Завтра». Работал инженером, лесником в Карелии и Подмосковье. Его первые рассказы были опубликованы в газете «Литературная Россия» в 1960-х годах. Был корреспондентом «Литературной газеты», главным редактором журнала «Советская литература». В 1990 году основал и возглавил газету «Завтра» (до 1993 года издание носило название «День»).

Александр Проханов — автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Господин Гексоген», «Теплоход «Иосиф Бродский» и ряда других.

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