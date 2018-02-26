Мэри Элизабет Уинстэд бросила Эвана МакГрегора, который ради нее развелся с женой после 22 лет брака

Эван МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

В октябре прошлого года только и разговоров было, что о личной жизни 46-летнего Эвана МакГрегора. Тогда примерного семьянина и отца четырех детей застали за поцелуями с коллегой по сериалу "Фарго" (Fargo), 32-летней Мэри Элизабет Уинстэд. А спустя несколько дней представитель актера и вовсе сообщил о том, что его клиент разводится с 51-летней супругой Ив Мавракис после 22 лет брака. Впрочем, не так уж долго МакГрегор наслаждался новыми отношениями — СМИ сообщают о том, что Уинстэд бросила актера.

По данным западной прессы, Мэри устала читать о себе заметки, в которых ее вот уже несколько месяцев называют "разлучницей" и "разрушительницей домашнего очага".

Мэри терпеть не могла, когда ее называли разлучницей. Все это печально, ведь еще год назад у Эвана и его жены все было хорошо, а затем он отказался от семьи ради Мэри. Теперь он потерял обеих,

— рассказал источник из окружения МакГрегора.

Эван МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Сейчас СМИ пестрят заголовками вроде "Его настигла карма", а в самих заметках отмечается, что на днях МакГрегор был замечен на выходе из дома своей бывшей супруги. При этом журналистам Ив Мавракис на все расспросы ответила лишь:

Я не знала об их расставании.

МакГрегор, напомним, познакомился с Мавракис в 1995 году на съемках сериала "Королевский адвокат Кавана": в проекте он исполнил эпизодическую роль, а Мавракис выступила художником-декоратором. Разошлись Эван и Ив еще в мае 2017-го, однако СМИ узнали об этом только спустя несколько месяцев. В то же время пара получила официальный развод.

Ив Мавракис и Эван МакГрегор