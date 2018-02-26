«Мочите на здоровье»: Супрун рассказала, как вести себя с пробой Манту

В рекомендациях западных организаций не существует никаких ограничений по поводу какого-либо воздействия воды на результаты туберкулиновой пробы (реакция Манту).

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила: «Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится, и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту».

По словам Супрун, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. Она добавила: «Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье».