Наркоманы и банды иммигрантов захватывают американские города

Даже богатейшие города США в последнее время стали напоминать трущобы, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, бездомных наркоманов можно встретить рядом с офисами самых богатых компаний, а приток нелегальных иммигрантов подпитывает организованную преступность.

Мы уже пару раз упоминали тот печальный факт, что многие американские города ни с того ни с сего стали напоминать трущобы. Некоторым из вас, возможно, трудно представить себе, что это значит. Специально для вас: эти кадры мы получили после вчерашнего эфира. Их прислал зритель, живущий и работающий в городе Сан-Франциско.

Вы видите тротуар перед его офисом, усыпанный шприцами — мы насчитали больше тридцати — и другими предметами, связанными с наркотиками. Не на каком-то пустыре и не под мостом, а прямо перед офисами Spotify — престижной IT-компании в центре Сан-Франциско. Прямо через дорогу от нас. В одном квартале от Zenrez — всё это компании, работающие в сфере информационных технологий, — и в трёх кварталах от таких гигантов, как Twitter и Uber.

Богатейшие компании из богатейшей индустрии в богатейшем городе Соединённых Штатов — и их сотрудники работают в балагане мусора и наркоты! Вопрос: элите вообще есть до этого дело? Ответ, конечно же, «нет».

Американские города заполонили не только бездомные наркоманы, но и беспощадные банды из Центральной Америки. Это не пропаганда, это реальность. Сегодня мы получили новую статистику о масштабах банды MS-13. Это банда, состоящая, главным образом, из сальвадорцев, стала самой жестокой организованной преступной сетью в стране.

Джессика Вон — директор по политике Центра исследования иммиграции. Она поделится с нами статистикой. Джессика, спасибо, что нашли для нас время.

ДЖЕССИКА ВОН, Центр исследования иммиграции: Рада вас видеть.

Итак, похоже, что, несмотря на усилия федерального правительства, MS-13 пускает метастазы. Об этом говорят цифры?

ДЖЕССИКА ВОН: Да, так и есть. Некоторые люди с большим пренебрежением относятся ко всем разговорам об этой банде. Но она восстановилась. Эта не местная банда, её сформировали люди, десятки лет назад незаконно прибывшие из Центральной Америки. То есть граница недостаточно хорошо охранялась. Но иммиграционная и таможенная полиция совместно с другими правоохранительными органами сумела на некоторое время её подавить.

Но в последние годы банда вновь подняла голову. Воспользовалась наплывом несовершеннолетних беспризорников, который мы наблюдали в течение нескольких лет, и неисполнением законов об иммиграции. Итак, они вернулись, как ни в чём не бывало.

Эта банда занимается не мелкими разборками и хулиганством. Членов MS-13 арестовывали за убийства, сотни убийств. Это бич многих районов…

Расскажите нам о масштабах. Когда говорят об MS-13, на ум приходят, главным образом, округ Лос-Анджелес, пригородные районы Вирджинии, окрестности Вашингтона, может быть, Чикаго. Но она охватывает большую территорию. Расскажите нам, на что это похоже.

ДЖЕССИКА ВОН: В какой-то момент банда решила… скажем так, открыть франшизы по всей стране. В таких местах, как Лонг-Айленд, Бостон, Шарлотт в Северной Каролине, пригороды Вашингтона, о чём вы уже сказали. Потому что управляют бандой из Сальвадора, а группировки в США посылают туда деньги на нужды всей банды.

В какой-то момент главари надавили на членов банды, находящихся в США, чтобы те вышли на новый уровень, начали действовать активнее, ввозить людей из Центральной Америки, активнее принимать в банду только что прибывших детей. Они вымогают деньги, вторгаются в дома, продают людей в сексуальное рабство, организуют проституцию. И совершают убийства, показывая друг другу, на что они способны, и запугивая местное население.

Только за последние несколько лет мы обнаружили их активность в 22 штатах. И, как я уже говорила, эта активность была сосредоточена в тех районах, куда прибыло много нелегальных иммигрантов из Центральной Америки. Это и городская, и сельская местность. В некоторых местах люди впервые столкнулись с подобными бандами, им приходится трудно. Даже в городах-убежищах…

Да. И стоит отметить, что почти все их жертвы — иммигранты, о чём забывают так называемые защитники прав иммигрантов. Какой парадокс. Джессика, спасибо, что пришли и рассказали нам об этом. Я вам очень признателен.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2018 года.

https://russian.rt.com/inotv/2018-02-24/Balagan-musora-i-narkoti-Fox