Обслуга хозяев мировой игры (ВИДЕО)

Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как менялся верхний класс Америки в последние пятьдесят лет.

К чему привела победа финансового капитализма, который полностью оторван от производства и реальной жизни?

Кто такие «бобо»?

Почему новый высший класс занимает подчинённое положение по отношению к представителям старого капитала?

Каких основных умений не хватает у основной массы учеников американских школ, чтобы поступить в элитарный университет?

С чем связана остановка социальных лифтов в США, почему верхние 2% — это закрытая каста?