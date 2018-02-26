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» » Патриарх Кирилл неожиданно «заболел» вслед за Путиным

Патриарх Кирилл неожиданно «заболел» вслед за Путиным


Добавлено: 26 фев 2018 в 18:14, Категория: Украина

В России больше не скрывают данные о том, что с состоянием здоровья Патриарха Кирилла все не так хорошо, как раньше.

Так, в РПЦ сняли табу с темы о здоровье главного российского церковника и признали, что у него есть проблемы со здоровьем. Так, об ухудшении состояния здоровья Гундяева заговорили спустя некоторое время после того, как в СМИ просочилась информация о болезни российского президента Путина.

Известно, что уже около года муссируется информация, что здоровье Патриарха Кирилла ухудшилось, в связи с чем он, как и Путин, отменял мероприятия и «надолго исчезал». По данным Telegram-канала «Незыгарь», не так давно его сразила пневмония, однако о нынешнем состоянии здоровья Гундяева ничего неизвестно.


Фото:
Патриарх Кирилл неожиданно «заболел» вслед за Путиным


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Добавлено: 26 фев 2018 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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