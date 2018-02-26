"Порту" разгромил "Портимоненсе" в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Футболисты "Порту" разгромили "Портимоненсе" в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Портимане, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе "Порту" дубль оформил Мусса Марега (10-я и 44-я минуты), также отличились Отавио (16-я), Франсиско Соарес (59-я) и Ясин Браими (66-я). У хозяев мяч забил Лукас Поссиньоло (90+1-я).

"Порту", ни разу не проигравший в текущем чемпионате и одержавший пятую победу подряд, набрал 64 очка и лидирует в таблице, обгоняя идущую второй "Бенфику" на пять баллов. "Портимоненсе", в активе которого 27 очков, располагается на десятой строчке.