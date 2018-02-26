«Пусть заботятся хотя бы о рыбках», — в украинских тюрьмах появятся животные

В украинских тюрьмах появятся «заключенные» животные, причём сидеть собаки, кошки и рыбки будут вместе с людьми. Такое «новаторское» решение собирается принять Минюст Украины в рамках изменений правил внутреннего распорядка заключенных.

Неоднозначную идею публично озвучил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышев.

По его словам, ведомство рассматривает предложение разрешить украинским заключенным содержать домашних животных, например кошек и собак не бойцовских пород, в местах отбывания наказания. Также всерьез обсуждается вопрос установки в камерах пластиковых аквариумов с рыбками.

«Разрешить (заключенным) заниматься спортом и даже держать домашних животных… Пусть заботятся о ком-то, хотя бы о рыбках», — пояснил идею Минюста Украины Чернышев.

Отметим, что учитывая плачевную ситуацию в «незалежной» в целом и в ее пенитенциарной системе в частности, анонсированные реформы про рыбок в камерах выглядят по меньшей мере странно, а то и издевательски. Кроме того, можно представить, какой антисанитарией обернется содержание в и без того переполненных камерах собак и кошек.