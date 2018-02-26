Реинтеграция Донбасса: минобороны РФ выражает испуг

Россия с тревогой отмечает подготовку ВСУ инструкторами стран НАТО, особенно в контексте нового закона о реинтеграции Донбасса.Такое заявление сделал член Общественного совета при Минобороны РФ, российский пропагандист Игорь Коротченко, комментируя заявление начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, который сообщил об изменении формата АТО на Донбассе в операции Объединенных сил в связи с вступлением в силу закона о реинтеграции.Он подчеркивает, что Украина хочет стать агрессивной и милитаризированной державой, готовой к возможной войне с Россией."У нас под боком находится тоталитарное государство с 40 миллионами населения, чью армию уже несколько лет готовят к войне с Россией инструкторы НАТО", – считает он.