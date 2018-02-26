Рекламное сопровождение мероприятий по вашему желанию

Ради успешного проведения мероприятий очень важно правильно оформить пространство и фоновое рекламное сопровождение. В последнее время все большую популярность набирает эффективная press wall (пресс-волл), или brand wall (бренд-волл).

Это вид рекламных конструкций, состоящих из каркаса с рамой из стальных труб с натянутым баннером, изготовленным из плотных прочных материалов. На полотне рисуется необходимое изображение. Стоимость пресс-волл на заказ возможно выполнить срочно, если вы заранее свяжетесь с нашими менеджерами. Оплата за срочность может изменяться в зависимости от сложности заказа как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Изготовление press-wall конструкций на мероприятия – необходимое условие для того, чтобы обратить на себя внимание потенциальных клиентов, анонсировать и презентовать новый продукт или услугу, осветить события или наглядно оформить материал конференций.

На фоне стендов зачастую выступают спикеры, организуются интервью или фотосессии. На полотне, в зависимости от целей применения, имеются многообразные изображения и фотоснимки, а еще логотипы фирмы, отличительные знаки и обозначения заказчика. Если вдуматься, то у этих конструкций не только рекламная функция. Они станут прекрасным наглядным пособием для установки в качестве фотозоны на свадебные торжества (согласитесь, что молодоженам будет приятно), для фотосессии (оригинальные фотоснимки), как поздравление на личный или корпоративный праздник, на фэшн-показы, конференции и иные мероприятия.

Мы предлагаем срочное изготовление «без очереди»: за 48 часов – +25%, за сутки – +50%, при клиенте на месте– + 100%.

При заказе баннера или пресс вола, если в предлагаемом вами макете присутствуют цвета по PANTONE, черный цвет, и его оттенки, обязательно напечатайте цветопробу (бесплатно).