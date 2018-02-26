Роскомнадзор разрешил доступ к сайту Навального

Роскомнадзор исключил две страницы сайта Navalny.com политика Алексея Навального из реестра запрещенной информации.

Речь, как сообщил источник «Газеты.ру», идет о страницах navalny.com/p/5747 и navalny.com/p/5750. Ранее на них были размещены материалы расследования Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

При проверке этих доменных имен на сайте Роскомнадзора появляется сообщение «По Вашему запросу ничего не найдено».

«В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы 26 февраля из Единого реестра исключены», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

При этом сайт Навального операторы пока блокируют.

На днях оппозиционер удалил эти материалы. Теперь при попытке зайти на страницы выдается ошибка 404 — страница не найдена.

Роскомнадзор блокировал сайт Навального по решению райсуда города Усть-Лабинск Краснодарского края.