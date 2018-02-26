Российские аналитики назвали три наиболее популярных иномарки в стране

Агентство «Автостат» обнародовало этот перечень.

Первой в нем стоит Ford Focus. Компактная удобная машина от американской компании. По данным на начало 2018 года в России находилось 715 тысяч этих автомобилей.

Вторым является автомобиль Toyota Corolla. Corolla это наиболее продаваемый автомобиль во всем мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса с показателем в 40 миллионов экземпляров. В России на начало года насчитывалось почти 700 тысяч таких машин.

Последний в тройке – Hyundai Solaris. Их 674 тысячи экземпляров.

На данный момент больше половины объема российского парка легковых машин занимают именно иномарки.