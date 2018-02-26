Русская «Красная машина» взяла больше, чем золото

Русская «Красная машина» весь турнирный путь держала в напряжении болельщиков нашей страны, начав с неудачи в первой игре со словаками. Но после неудачно заминки она стала всё больше и больше разгонятся, и далее катком проехалась по всем своим соперникам.

То, что сегодня произошло в Пхёнчхане, можно назвать и спортивным подвигом, и политической победой, и большим эмоциональным подарком всем гражданам нашей страны. На фоне геополитического давления на Россию в Сирии и Европе, наша команда одерживает важнейшую победу и завоёвывает золото, которое больше, чем спортивное. Это награда высшей пробы для всех нас.

На фоне наглого и беспрецедентного давления на весь наш спорт, на олимпийскую сборную, на каждого отдельно взятого атлета, мы одерживаем победу на финишной олимпийской прямой, обыграв команду, представляющую родину главного архитектора издевательств над нашим флагом и спортсменами — Томасом Бахом, который возглавляет МОК.

За несколько часов до хоккейного финала МОК не отказал себе в удовольствии вновь покуражиться над русскими спортсменами и Олимпийским комитетом России, не разрешив на закрытии Игр нести флаг России. «Внезапно» обнаруженный мельдоний в пробах двух наших спортсменов прямо на ОИ так расстроил Баха, что он никак уже не мог согласиться на пронос триколора.

А мы все прекрасно понимаем, почему появился этот мельдоний, а главное — почему он должен был появиться. МОК не мог потерять лицо и разрешить команду ОАР переименовать в сборную России!

Но русская «Красная машина» переломила ситуацию не только в конкретном финальном матче. Наши хоккеисты доказали, кто является сильнейшей сборной во всем мире. Они взяли самый настоящий реванш и за себя, и за те 26 лет, сколько они не побеждали на олимпиадах, и за того парня — за всех наших спортсменов, несправедливо по сути и гадко по содержанию не допущенных до этих гадливых Игр.

Самодовольный немецкий гауляйтер Бах сегодня будет кривить физиономию не только от того факта, что его соотечественников, кстати, потрясающих хоккеистов, обыграли те самые гонимые русские. Лощёное лицо Томаса покривится от того, как спели наш гимн и хоккеисты, и болельщики. Как во дворце спорта в Пхёнчхане ликовали тысячи фанатов с триколорами в руках.

Ничего не смог сделать Бах с гордостью отечественного спорта, с хоккеем, с фигурным катанием. Рад был бы и их запретить, но олимпийские спонсоры не позволили бы недопустить эти топовые виды спорта.

А нам остаётся по-настоящему, от души, по-русски, со слезами счастья на глазах, радоваться подвигу хоккеистов и гордиться тем, насколько классная молодая поросль растет в «шайбе», а также подвигам Дацюка и Ковальчука, уверенности вратаря Кошечкина! Радоваться за тренера Знарка, на которого чего только не выливали перед Олимпиадой, да и в ходе неё — не тот состав, не те игроки, не та тактика… А всё в итоге оказалось — то! Включая настрой, мотивацию и тактику!

Сегодня — наш главный день на этих Играх, наш триумф! Торжество русского духа, русского спорта, нашей политики, нашей справедливости! Сегодня в Пхёнчхане победила вся Россия!

Победа! Ура! Ура! Ура!

Малосолов Андрей

Царьград