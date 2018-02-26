Samsung представила новые смартфоны из серии Galaxy S

Это произошло на Международном мобильном конгрессе в Барселоне.

Элементы задней панели разместили в вертикальном положении. Больше объектив камеры не будет мараться, так как сканировать отпечаток пальца станут под ним. В предыдущих моделях сканер находился сбоку от камеры, что доставляло неудобства пользователям.

Диагонали дисплеев новых смартфонов S9 и S9+ равны 5,8 и 6,2 дюйма. Оперативная память от четырех до шести гигабайт. Каждый смартфон обладает внутренней памятью равной 64 гигабайта. При необходимости пользователь сможет использовать карту microSD.

Обладатель смартфона сможет выбрать наиболее удобный для себя способ процедуры проверки подлинности. Эти модели предлагают сразу три варианта: по радужке глаза, распознаванию лица или отпечатку пальца пользователя.

Продажа начнется в марте этого года. S9 будет стоить около 60 тысяч рублей, а S9+ около 70 тысяч рублей.