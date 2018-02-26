"Сан-Антонио" прервал серию поражений в НБА, обыграв "Кливленд"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" одержал победу над "Кливленд Кавальерс" и прервал четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате НБА.

Встреча, прошедшая в Кливленде в воскресенье, завершилась со счетом 110:94 (25:20, 25:33, 26:21, 34:20) в пользу команды из Техаса. У победителей 27 очков набрал Ламаркус Олдридж. В составе "Кавальерс" Леброн Джеймс записал себе в актив 33 очка, 13 подборов и девять передач.

В другом матче дня "Нью-Орлеан Пеликанс" на выезде в овертайме одолел "Милуоки Бакс" со счетом 123:121 (21:32, 28:34, 38:19, 27:29, 9:7). В составе победителей выделялись Джру Холидей (36 очков, 9 подборов, 6 передач), Энтони Дэвис (27 очков, 13 подборов) и Рэджон Рондо (16 очков, 12 передач, 8 подборов). У хозяев 25 очков набрал Крис Миддлтон.