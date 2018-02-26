СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара КНДР по Токио

Эксперты американского аналитического издания National Interest попытались представить себе масштаб бедствия, которое было бы спровоцировано гипотетическим ядерным ударом по Токио, нанесенным Корейской Народной Демократической Республикой.Неясно, зачем Пхеньяну наносить ядерный удар по столице Японии, но в США, где не устают фантазировать на эту тему (очевидно — для того, чтобы попытаться выставить несчастную Серверную Корею корнем всех бед Америки и мира в целом), проводят уже не первое посвященное вопросу исследование.На этот раз отличились сотрудники Технологического института Стивенса — они полагают, что ядерный боеприпас, который военные Северной Кореи сбросят на Японию, унесет как минимум двадцать пять тысяч человеческих жизней. Еще почти сто тысяч японцев пострадают в той или иной степени.25 тысяч жизней — это если КНДР нанесет удар по правительственным структурам в Касумигасэки (район Токио). Это, само-собой, далеко не единственный сценарий — предполагается, что КНДР может атаковать, например, расположенное в Синдзюку министерство обороны страны восходящего солнца. В таком случае погибнут почти шестьдесят тысяч человек.