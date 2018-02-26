Совершенство виртуальной медицины: Минздрав РФ предложил нечто новое для врачей и их пациентов

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о модернизации нового способа оказания медицинской помощи, а именно дистанционной телемедицины, до конца 2018 года, - пишет RT со ссылкой на ТАСС.

«Консультативная или консилиумная помощь ведущих специалистов страны может осуществляться в круглосуточном режиме», - заявила министр, добавив, что окончательно приступят к нему, в рамках телемедицинских консультаций, уже в конце текущего года.

Кроме того она подчеркнула, что подобные переговоры, прежде всего, будут проходить между медицинскими специалистами или учреждениями.

Напомним, с 1 января 2018 года в России вступил в юридическую силу закон о телемедицине, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным еще в июле прошлого года. Теперь россияне смогут дистанционно обращаться к докторам за оказанием медицинской помощи. Однако, согласно закону, в полной мере услугами можно будет воспользоваться только с 1 января следующего года.