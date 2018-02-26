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США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно


Добавлено: 26 фев 2018 в 08:28, Категория: Политика
США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно

В последние дни Вашингтон предпринял активные шаги для преодоления наметившегося раскола с Турцией, возникшего, прежде всего, из-за противоречий двух стран по Сирии. При этом Белый дом, похоже, поставил перед собой весьма непростую задачу – нормализовать отношения с Анкарой, не отказываясь от конъюнктурной ставки на сирийских курдов.

Много надежд в этом плане американцы возлагали на прошедший недавно в Турцию визит госсекретаря Р. Тиллерсона. Его более чем трёхчасовая встреча с президентом страны Р. Эрдоганом, обстоятельные переговоры с главой МИД М. Чавушоглу, казалось бы, дали определённые результаты. Однако многое свидетельствует о том, что эффект от них будет кратковременным.

По итогам переговоров принята совместная декларация, общий тон которой говорит о преобладании в ней, скорее, турецкой редакции. Там, например, говорится: «Турция и США готовы решительно противостоять любым попыткам изменения этнического состава населения Сирии и формирования в этой стране нового статус-кво».

Подчёркнуто также, что «США осуждают попытку переворота, предпринятую в Турции 15 июля 2016 года, и выражают солидарность с демократически избранным правительством страны и турецким народом». С учётом того, что у турок имеется немало доказательств американской причастности к указанному заговору, это положение имеет принципиальное значение. Только когда Вашингтон руководствовался какими-то совместными декларациями? Высший принцип для него – пресловутая политическая целесообразность.

И пока никаких шагов со стороны Соединённых Штатов по реализации положений принятого документа в отношении Сирии в наиболее принципиальных вопросах не просматривается. Действия по дальнейшему обособлению подконтрольной им и курдам Рожавы только расширяются.

Определённая часть турецких экспертов и средств массовой информации прозападной ориентации высказывает удовлетворение достигнутыми с Тиллерсоном соглашениями. Они выражают надежду на то, что наиболее острые разногласия в отношениях между двумя странами остались позади, заявляя, что пришло время для Турции «повернуться лицом к Западу».

Однако преобладающей точкой зрения в медийном пространстве Турции на обещания, данные Америкой, является скепсис. И что самое главное, он выражается, прежде всего, в пропрезидентском лагере. В анализе правительственного информагентства Anadolu Agency, в частности, откровенно говорится, что «общая реальность» перспектив развития американо-турецких отношений в 2018 г. состоит в том, что «США больше не являются глобальным «левиафаном». Для Турции это означает, что они не в состоянии определять исход региональных событий. Начались эти процессы с американского вторжения под фальшивым предлогом в Ирак в 2003 году. Тиллерсон «дарит улыбки», но «его визиты забываются, как только он покидает границы страны». Внешняя политика США формируется далеко не Госдепартаментом и крайне противоречиво. Основным «силовым брокером» в Сирии объективно стала Россия, с чем Анкаре волей-неволей приходится считаться. Что касается обвинений Турции в нелояльности Соединённым Штатам и другим союзникам по НАТО, то турецкие эксперты полагают, что как раз союзники должны делегировать Турции лидерство и право на политикоформирующую «экспертизу» в регионе. То есть это альянс должен стать на позиции Турции, а не наоборот.

Да, для сомнений в компетентности своих блоковых партнёров в делах Ближнего Востока у турок есть основания. Как политический курьёз было воспринято, например, в Турции сделанное недавно шефом Пентагона Дж. Мэттисом в Брюсселе предложение турецкому министру обороны Н. Джаникли «отделить» Партию демократического союза (ПДС) сирийских курдов от Рабочей партии Курдистана (РПК) их турецких соотечественников, а затем использовать ПДС в борьбе с РПК. Не понимать, что обе эти структуры – части единого целого, по мнению турок, просто странно.

В другом комментарии Anadolu Agency говорится, что «Турция так много потеряла от альянса с США» за период с 2012 года, что «ничего не было бы для нее убийственнее, чем ждать, когда они поведут себя как настоящий друг». Турция сама с трудом избежала угрозы гражданской войны и военного переворота. Союзничество с Америкой в тот момент ей нисколько не помогло, скорее наоборот. Все достигнутые турецкой армией до сих пор успехи по устранению угроз у южных рубежей страны (операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь») стали возможными только благодаря взаимодействию с Россией. «Поэтому, если кто-то спрашивает, почему вы сотрудничаете с Россией, ответ простой: так безопасней».

Международное издание Asia Times отмечает, что Россия с Ираном не проявляют признаков обеспокоенности в связи с последними манёврами Вашингтона вокруг Анкары. «Похоже, они по понятным причинам уверены, что примирение между Турцией и Америкой маловероятно, поскольку Сирия – лишь верхушка айсберга, о который после неудавшейся попытки свергнуть Эрдогана в июле 2016 года разбилось взаимное доверие между двумя союзниками по НАТО». Непременным условием для Турции является отвод курдских сил, которые поддерживает Америка. И здесь сторонам трудно договориться. Да и в целом процесс восстановления отношений между Анкарой и Вашингтоном будет непрост, комментирует газета.

Об этом говорит и сделанное после отъезда Р. Тиллерсона из Анкары заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына. В статье «Ожидания Турции от США», размещённой им на страницах Daily Sabah, он сформулировал ультимативные требования к Вашингтону. Приближённый Эрдогана подчёркивает, что для восстановления атмосферы доверия с Турцией США «должны сменить свой курс» в регионе. Он даже угрожает: «Если Вашингтон не предпримет действенных мер в отношении РПК, её сирийского филиала ПДС и организации Фетуллаха Гюлена (FET?), то многолетние связи между Турцией и США будут непоправимо испорчены». В похожем ключе высказался и М. Чавушоглу во время визита в Амман, заявив о надеждах Турции на то, что «США воспользуются шансом для нормализации двусторонних отношений». О каких-либо обязательствах Анкары турки даже не заикаются.

Судя по последнему заявлению официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, кое-какие шаги навстречу туркам, несмотря на их, мягко говоря, вызывающий тон, Вашингтон всё-таки делает. Так, американцы практически готовы сдать им регион Африна, где турецкая армия ведёт активные боевые действия. Х. Нойерт, например, заявила: «В Вашингтоне имеют слабое представление о происходящем в Африне. Нас там нет».

В переводе с госдеповского «новояза» это, конечно, означает не отсутствие у Соединённых Штатов информации о том, что происходит в данном регионе, что было бы невероятно, а снятие с себя полной ответственности за всё там происходящее.

Однако «расплатиться» с турками одним Африном может оказаться совершенно недостаточно. С взятием данного кантона под свой контроль проблема курдской Рожавы в Сирии для Анкары никак не снимается. Чтобы действительно решить её, Эрдогану придётся идти до полной ликвидации любого курдского протогосударственного образования на сирийской территории. Возможно, американцы понимают, что одним Африном дело не ограничится. The National Interest указывает, что в настоящее время Соединённым Штатам предстоит сделать непростой выбор. Турция требует вывода курдских сил из сирийского города Манбидж. Если США согласятся на это, то под угрозой окажутся планы Вашингтона на северо-востоке Сирии. Если же Америка не согласится, турецкие отношения с союзником по НАТО могут, как заявил министр иностранных дел Турции, «полностью развалиться».

В качестве альтернативного плана в Вашингтоне заговорили о возможном совместном турецко-американском контроле над районом Манбиджа. Создаётся впечатление, что для американцев важнее всего втянуть Турцию в боевые действия против Дамаска и поссорить с Россией. А после этого им будет легче заставить турок довольствоваться лишь Африном и, возможно, частью Манбиджа, оставив полностью за собой всё восточное побережье Евфрата. Американцы «торгуются» этими территориями как своей собственностью, вопреки всем положениям принятой во время визита Тиллерсона декларации. Однако для Турции это не решение вопроса. Просто наращивать свои земли ей не нужно. Никто в мире никогда бы не признал подобного захвата, а отношения с соседями были бы подорваны на долгие годы. Чем бы её ни подкупали, она всё равно в итоге будет требовать главного – ликвидации Рожавы как квазигосударства, существование которого грозит её собственной территориальной целостности. Пойти на это Вашингтон, прочно повязавший себя «курдскими путами», тоже не в состоянии. Потому, очевидно, и выбран путь втягивания Анкары в войну с Дамаском и силовую конфронтацию с Москвой. Остаётся надеяться, что турецко-российские отношения, уже не раз проходившие через сложные периоды, выдержат и это испытание.



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Добавлено: 26 фев 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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