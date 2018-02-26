Стало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформы

Стал известен список медицинских услуг, которые будут предоставлять бесплатно, после начала реформ в системе здравоохранения

Известно, что новые нормы после проведения медицинской реформы начнут действовать с января 2018 года, однако, их введут не все сразу, а постепенно будут внедрять до 2020 года. Когда все изменения войдут в действие в Украине будет совершенно новая система.

Итак бесплатными останутся следующие медицинские услуги:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:

— поражение электрическим током;

— ожоги;

— обморожение выше II степени

— кровотечение из сосудов;

— отравление;

— инсульты;

— инфаркты;

— отек легких;

— острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:

— наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

— сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями

— оказание неотложной помощи;

— направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

— проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

— консультирование.

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

— глюкоза крови;

— общий холестерин;

— анализы мочи;

— общий анализ мочи;

— электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

— микроскопия мокроты;

— быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:

— аллергологов;

— венерологов;

— гинекологов;

— кардиологов;

— мануальных терапевтов;

— логопедов;

— нейрохирургов;

— пульмонологов и т. д.

Уточняется, что эти услуги будут бесплатными, при условии наличия направления от семейного врача, так как при его отсутствии пациент будет вынужден платить согласно установленным государством тарифам.