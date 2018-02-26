Стало известно, какие медуслуги останутся бесплатными после медреформы

Стал известен список медицинских услуг, которые будут предоставлять бесплатно, после начала реформ в системе здравоохранения
Известно, что новые нормы после проведения медицинской реформы начнут действовать с января 2018 года, однако, их введут не все сразу, а постепенно будут внедрять до 2020 года. Когда все изменения войдут в действие в Украине будет совершенно новая система.
Итак бесплатными останутся следующие медицинские услуги:
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:
— поражение электрическим током;
— ожоги;
— обморожение выше II степени
— кровотечение из сосудов;
— отравление;
— инсульты;
— инфаркты;
— отек легких;
— острая почечная недостаточность.
ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
— наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
— сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
— оказание неотложной помощи;
— направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
— проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
— консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:
— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
— глюкоза крови;
— общий холестерин;
— анализы мочи;
— общий анализ мочи;
— электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
— микроскопия мокроты;
— быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
— аллергологов;
— венерологов;
— гинекологов;
— кардиологов;
— мануальных терапевтов;
— логопедов;
— нейрохирургов;
— пульмонологов и т. д.
Уточняется, что эти услуги будут бесплатными, при условии наличия направления от семейного врача, так как при его отсутствии пациент будет вынужден платить согласно установленным государством тарифам.