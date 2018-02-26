У 17 жителей Перемышля в собственности 12,5 тыс авто в Украине

17 жителей польского города Перемышль и его окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тысяч автомобилей в Украине. Об этом говорится в сюжете телевизионной TVN Turbo программы сообщает TVN 24 Bis.

При этом в Перемышле и окрестностях зарегистрированы 14,5 тысяч машин, а один из жителей является владельцем 3,5 тысяч автомобилей. По словам авторов сюжета, украинцы платят полякам от 100 до 500 злотых, чтобы стать совладельцами их машин.

«Польские правила позволяют это. Поэтому если к нам обращается человек с просьбой регистрации транспортного средства и имеет необходимые документы, мы не можем ему отказать», — пояснил представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич.

Как сказала представительница отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор, через пункт пропуска в Корчове каждый час проходят 80 автомобилей, 60 из которых зарегистрированы на польско-украинских совладельцев.

Ранее сообщалось, что на Крещатике прошла акция владельцев авто на «еврономерах».

Фото: Kyiv Post