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Употребление в пищу мяса провоцирует депрессию


Добавлено: 26 фев 2018 в 14:07, Категория: В мире
Употребление в пищу мяса провоцирует депрессию
Американские ученые пришли к выводу, что те, кто любят есть красное мясо больше подвержены депрессии, чем те, чей рацион состоит преимущественно из овощей и фруктов, информирует The Telegraph.

Впрочем, исследователи Медицинского центра университета Раш и члены академии неврологии США анализировали рацион более тысячи человек в возрасте 80 лет и старше. В течение шести лет они контролировали их диету.

В итоге специалисты заметили, что те, кто избегал в своем рационе красного мяса, насыщенных жиров и сахара, предпочитая овощи и фрукты, на 11% реже страдали от депрессии. А у тех, чей рацион состоял преимущественно из мяса, наоборот, риск возникновения депрессии повышался.

По словам члена Американской академии неврологии, доктора Лорела Шериана, депрессия наиболее часто встречается у пожилых людей и у тех, кто испытывает проблемы с памятью. Нередко это связано с употреблением лекарств, но оказывается и рацион питания тоже оказывает значительное влияние.
Ранее сообщалось, что по мнению американских ученых, употребление в пищу нескольких гроздей винограда улучшает настроение и способно справиться с депрессией.


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Добавлено: 26 фев 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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