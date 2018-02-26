Употребление в пищу мяса провоцирует депрессию

Американские ученые пришли к выводу, что те, кто любят есть красное мясо больше подвержены депрессии, чем те, чей рацион состоит преимущественно из овощей и фруктов, информирует The Telegraph.Впрочем, исследователи Медицинского центра университета Раш и члены академии неврологии США анализировали рацион более тысячи человек в возрасте 80 лет и старше. В течение шести лет они контролировали их диету.В итоге специалисты заметили, что те, кто избегал в своем рационе красного мяса, насыщенных жиров и сахара, предпочитая овощи и фрукты, на 11% реже страдали от депрессии. А у тех, чей рацион состоял преимущественно из мяса, наоборот, риск возникновения депрессии повышался.По словам члена Американской академии неврологии, доктора Лорела Шериана, депрессия наиболее часто встречается у пожилых людей и у тех, кто испытывает проблемы с памятью. Нередко это связано с употреблением лекарств, но оказывается и рацион питания тоже оказывает значительное влияние.Ранее сообщалось, что по мнению американских ученых, употребление в пищу нескольких гроздей винограда улучшает настроение и способно справиться с депрессией.