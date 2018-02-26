В Белой Церкви планируют построить международный аэропорт

Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

В инвестиционном проекте министерства отмечают, что среди возможных источников финансирования деньги из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование, гранты от международных финансовых организаций.

Также, планируется реконструкция аэродрома КП Аэропорт Винница на 13 млн евро, что повысит пропускную способность до 6 млн пассажиров в год и увеличит количество рейсов в 5,6 раза; строительство новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминального комплекса в международном аэропорту Одесса за 54,46 млн евро.

Кроме этого, в планах министерства реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсон за 26 млн евро; реконструкция аэродрома и строительство пассажирского терминала международного аэропорта Сумы за 25 млн евро, строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП Международный аэропорт Запорожье за 23 млн евро.