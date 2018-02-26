В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция."19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия", — говорится в сообщении.В свою очередь The Telegraph сообщает, что около 19.00 по местному времени местные жители обратились в экстренные службы с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.