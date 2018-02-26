В Киеве повредили могилу Леси Украинки

Неизвестные повредили могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«25 февраля — День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», — заявил Сидоржевский.

По его словам, руководство Национального союза писателей Украины намерено обратиться в полицию с требованием провести расследование инцидента, а также в министерство культуры с просьбой провести реставрацию памятника.

Ранее сообщалось, что в Яворове разбили памятную таблицу польскому королю и повесили портрет Бандеры.

Фото: Facebook