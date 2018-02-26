В Московском СВУ в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия

В Московском СВУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В зале присутствовали командование училища, офицеры-воспитатели, преподаватели, суворовцы 5-11 классов, представители родительского комитета и гости.

В начале мероприятия заведующий отделом воспитательной работы Константин Ромашкин зачитал приказ начальника училища о поощрении грамотами и благодарностями отличившихся сотрудников Московского СВУ. Затем вниманию присутствующих была представлена праздничная концертная программа. Защитников Отечества тепло поздравили заместитель начальника училища по инновационным образовательным технологиям Элисо Шерихай, педагог-организатор отдела воспитательной работы Юлия Новожилова, педагог дополнительного образования Наталья Данилова, руководитель хореографической студии «Танец весны» Сергей Луцковский и выпускник 5 роты МСВУ Григорий Бирюков.

Аплодисменты зрителей заслужили также выступления творческих коллективов суворовцев: вокального ансамбля «Фуражечка» (руководитель Галина Халилова), ансамбля военной песни суворовцев 5 класса (руководитель Ирина Стефанова), танцевального ансамбля «Театр +» (руководитель Екатерина Гилязитдинова).

Как подчеркнули ведущие концерта, педагоги-воспитатели учебных курсов Татьяна Болотина и Наталья Ковальчук: «Мы по праву гордимся героическими страницами отечественной истории и с огромным уважением относимся к тем, кто охраняет наш мир и покой сегодня. Пусть этот праздничный день всегда будет символомом мужества, чести, достоинства и любви к родной земле!»