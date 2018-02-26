Сегодня в Одессе около 30 активистов патриотических организаций пикетировали консульство России.

Митингующие требовали освободить оккупированные территории Украины. При этом активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки украинцев все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора.

При этом здание консульства охраняло около 50 военнослужащих Нацгвардии и сотрудников полиции.

Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской.

Embedded video for В Одессе активисты облили краской российское консульство

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