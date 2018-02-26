В ОРЛО заявили о запуске второй доменной печи на меткомбинате Алчевска

На «отжатом» Алчевском металлургическом комбинате запустили вторую доменную печь.

«Министр промышленности и торговли ЛНР» Дмитрий Божич сообщил, что в феврале 2017 года Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за транспортной блокады. Позже он перешел под внешнее управление «ЛНР». В декабре на предприятии была запущена доменная печь № 5 и АМК вновь начал работу.

Божич добавил: «По Алчевскому медкомбинату было много разговоров, что он не запустится. Сегодня функционируют уже две доменных печи, выплавка уже происходит. Сегодня выплавлено уже около 16 тысяч тонн чугуна». По его словам, в ЛНР продолжается работа по запуску крупных промышленных предприятий, покупатели на продукцию этих предприятий уже определены.