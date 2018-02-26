В Польше пьяный украинец устроил смертельное ДТП

В польском городе Вроцлав пьяный украинец за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, в результате чего, автомобиль раскололся на две части и его пассажир погиб на месте.

Происшествие случилось поздно вечером 24 февраля. В автомобиле находились четверо мужчин, один из них погиб, а двое скрылись с места происшествия до приезда экстренных служб.

Сам же водитель получил травму головы. На месте происшествия ему оказали помощь медики, после чего его задержала полиция. Местные СМИ отмечают: «Как выяснилось, автомобилем управлял украинец. Начальный алкогольный тест показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения — измерительные приборы зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя».

Также, он был направлен на дополнительный анализ крови на наличие алкоголя и наркотиков. Его автомобиль изъяли для проведения экспертиз. Кроме того, ведется розыск пассажиров, скрывшихся с места происшествия.