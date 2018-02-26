В Санкт-Петербурге задержали активиста с украинским флагом

Сегодня в российском Санкт-Петербурге по окончанию митинга памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова задержали активиста, у которого в руках был украинский флаг.

Российские СМИ отмечают, что полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Затем, они увели его в свою машину без объяснения причины.

Кроме украинского флага, у него в руках был плакат с надписью «Мы должны принудить их соблюдать конституцию».

По информации, задержанный Владимир Шипицын активист движения «Солидарность».

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