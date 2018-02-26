Великий пост 2018, вторая неделя - особенности богослужения, события

Вторая седмица Великого поста в 2018 году – Неделя Григория Паламы, особенности служб, традиции седмицы, Родительская суббота, Соборование, Пассия.

Вторая седмица Великого поста начинается 26 февраля и заканчивается в воскресенье 4 марта Неделей Григория Паламы. Суббота второй седмицы - родительская. Этот период церковного года имеет свои традиции и особенности.

Читать также: Календарь праздников Великого поста 2018, народные традиции

В понедельник 26 февраля, вторник 27 февраля и четверг 1 марта литургии не положено. За утренним богослужением в эти дни обычно служится вседневная полунощница, утреня, с чтением кафизм, изобразительные часы (обедница, заменяющая литургию). На вечерней службе служится вечерня и повечерие.

Вторая седмица Великого поста 2018 – Неделя Григория Паламы, особенности, традиции, Родительская суббота, Соборование, Пассия.

Повечерие означает «послеужинная» служба, так как по-славянски «вечеря» — «ужин», состоит из чтения псалмов и молитв.

ПОЛУНОЩНИЦА - ночное богослужение, во время которого напоминается о грядущем втором пришествии Господа Иисуса Христа и Страшном суде. Полунощница состоит из псалмов и молитв, взятых из других служб суточного круга, ее основная тема – необходимость бодрствования духом. В приходских церквях полунощницы служатся почти исключительно во время Великого Поста, на Страстной неделе и еще два раза за год, ежедневно Полунощницу служат только в монастырях.

Вторая седмица Великого поста 2018 – Неделя Григория Паламы, особенности, традиции, Родительская суббота, Соборование, Пассия.

В среду 28 февраля и пятницу 2 марта служится ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ (Григория Двоеслова). За ней благословляется причащаться всем, кто подготовился к таинству, кроме грудных младенцев.

В субботу 3 марта служится ЛИТУРГИЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. Суббота второй недели (седмицы) Великого Поста - РОДИТЕЛЬСКАЯ. В этот день православная церковь молится вместе с нами об упокоении почивших.

Читать также: Все родительские субботы в 2018 году

В воскресенье 4 марта служится ЛИТУРГИЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА. В воскресение второй седмицы Церковь вспоминает Святителя ГРИГОРИЯ ПАЛАМУ. Святитель Григорий, жил в Византии, он известен своими мистическими богословскими текстами. Учение Паламы о Фаворском свете оказало значительное влияние на понимание человека, как образа Божия в католичестве и православии. Это нашло зримое отражение в католических и православных иконах.

Вторая седмица Великого поста 2018 – Неделя Григория Паламы, особенности, традиции, Родительская суббота, Соборование, Пассия.

Начиная со второй седмицы Великого поста в православных храмах начинает совершаться ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ. Время проведения Соборования в каждом храме разное и определяется настоятелем.

Кроме этого, начиная с Недели Григория Паламы по вечерам во многих храмах начинает служиться Акафист Страстям Христовым (ПАССИЯ)