Вице-премьер России: Санкции против России ввели навсегда

Санкции, которые Запад ввел против России, останутся навсегда.

Такое заявление, сделал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он отметил: «Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми».

Рогозин добавил, что «для России санкции — это шанс проявить лучшие черты национального характера».

В ответ на вопрос, не мешают ли санкции перевооружению армии, он пояснил, что «сложности» есть, но меры приняты.

Рогозин уточнил: «Создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам».