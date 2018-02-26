Виталий Кличко оговорился и «пригрозил» Киеву?

Экс-боксер Виталий Кличко, ныне занимающий кресло городского головы украинской столицы, допустил очередную забавную оговорку, вещая что-то декоммунизирующее в эфире тв-канала NewsOne. Кличко, в частности, призвал к созданию новых объектов городской инфраструктуры, которые будут "угрожать".Видеозапись выступления Виталия Кличко была опубликована на "Фейсбуке" — смотрите видео ниже.Отвечая на вопрос, касавшийся некоторых конкретных аспектов декоммунизации Киева (речь шла, в частности, об арке Дружбы народов и монументальной скульптуре Родина-Мать), Кличко сказал, что нужно создавать, а не разрушать. Но то, как именно он сказал это, насмешило зрителей и пользователей Интернета."Нам нужно создавать, а не разрушать. Строить новые объекты, новые городские улицы, новые памятники, и, если нужно — новые символы Киева. Создавать объекты для того, чтобы они угрожали", — заявил мэр Киева.Заявил и сразу же исправился, заменив слово "угрожали" на "украшали". Но смешная фраза уже была сгенерирована и теперь существует в информационном пространстве на радость людям. Которые, в частности, отмечают, что если бы смешных оговорок Кличко не существовало, то их следовало бы придумать.