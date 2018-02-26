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Внезапный поворот: Евросоюз не решился продлить санкции


Добавлено: 26 фев 2018 в 12:43, Категория: Политика
Внезапный поворот: Евросоюз не решился продлить санкции

Политика, последние новости сегодня – 26 февраля. Внезапный поворот: Евросоюз не решился продлить санкции.

Сегодня, 26 февраля, Евросоюз планировал продлить индивидуальные санкции, введённые против российских граждан и юридических лиц из-за Украины, однако не сделал этого.

Напомним, все решения в Евросоюзе принимаются с согласия всех стран-участников. В некоторых странах для этого необходимо получить поддержку парламента или кабинета министров. Хотя они и не влияют на итоговое решение, но могут затянуть сроки его исполнения.

На прошлой неделе, индивидуальные санкции были продлены до 15 марта. Планировалось, что сегодня срок автоматически продлится без обсуждения, изменят лишь список имён.

Индивидуальные санкции были введены Евросоюзом в марте 2014 года. Организации и граждане России, попавшие в чёрный список, по мнению представителей Евросоюза, повлияли на нарушение целостности Украины как государства.

На данный момент в списке числятся 150 физических лиц и 38 организаций. Отметим, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также участники ополчения тоже есть в этом списке.



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Добавлено: 26 фев 2018 в 12:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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