Выборы-2018: первыми в НАО проголосуют на арктическом острове Колгуев

Первыми в Ненецком АО на предстоящих выборах проголосуют жители арктического острова Колгуев и сотрудники Песчаноозерского месторождения.

Вылет на остров намечен на среду, 28 февраля. Одновременно с этим в поселок Бугрино завезут оборудование и документы для выборов. Досрочное голосование пройдет до 17 марта текущего года. Региональные избирательные комиссии охватят территорию от маленьких селений у Нарьян-Мара по Карского моря. Заявки на голосование также подали почти все предприятия, связанные с добычей нефти в регионе.

В начале недели избирательная комиссия Ненецкого автономного округа начала доставлять избирательное оборудование и бумаги в различные населенные пункты области. Во вторник, 27 февраля, сотрудники местной комиссии доставят необходимое в западную и восточную часть НАО.

Официальная дата выборов президента России — 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.