Юнармейцы Сибири и Урала пообщались в ходе телемоста

В региональном центре управления 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа юнармейцы военного-патриотического клуба «Каравелла» провели телемост с юнармейской организацией Урала.

В ходе сеанса интерактивного общения ребята поделились своими достижениями и рассказали в каких мероприятиях принимали участие с начала 2018 года. Также юнармейцы из Сибири рассказали своим уральским сверстникам о сдаче зачетов по знанию морского дела.

Летом лучшие из сибиряков примут участие в морском походе с заходом в порты иностранных государств на учебном парусном судне «Паллада».

Проведение данного мероприятия вызвало среди юнармейцев неподдельный интерес, в связи с чем планируется активно продолжать интерактивное общение между регионами, где есть юнармейское движение.