6 идей для идеальных стрелок (ФОТО)

Глаза — это зеркало души и если в первую очередь при взгляде на женщину мужчины смотрят на её фигуру, то затем они обязательно обращают внимание на её глаза, которые должны пленять с первой секунды.Тушь и правильно нанесённые тени, конечно, способны обратить на себя внимание, но стрелки делают из женщины обольстительную красотку, перед которой не устоит не один мужчина. Но даже если вы не ищете спутника жизни, вам наверняка пригодятся секреты идеальных стрелок.Миндалевидные глазаНачни вести тонкую линию от внутреннего уголка глаза и расширяй ее к внешнему уголку. Так ты добьешься эффекта распахнутых глаз и сделаешь их визуально больше.Нависшее верхнее векоТвои идеальные стрелки — широкие, закрывающие всю нижнюю область века до самых ресниц. И чем чернее тушь, тем лучше!Узко посаженные глазаНачинай стрелку, отступив от внутреннего уголка примерно на треть всей линии роста ресниц, и выводи хвостик стрелки за пределы век, поднимая его вверх.Широко посаженные глазаАкцентируй внешний уголок глаза, проводя стрелку и по верхнему, и по нижнему веку.Крупные глазаПодводи верхнее веко, заметно (примерно на сантиметр) выводя линию стрелки по складке в уголке глаза.Небольшие глазаБелым карандашом обведи кайал — тонкую полоску кожи между глазом и ресницами. А черным лайнером акцентируй верхнее веко, чуть утолщая линию в центральной части.