Александр Проханов: Русская идея — храм на холме

На Украине опубликован свежий список запрещённых к ввозу книг, изданных в России. Попала туда и книга Александра Проханова «Новороссия, кровью умытая». Такой вот «подарок» ему сделали к юбилею — 26 февраля известному писателю исполняется 80 лет.

Александр Андреевич, обидно, что ваше творчество запрещают? Или, наоборот, радостно от того, что ваше перо кто-то считает опасным оружием?

Я не салонный писатель, я всю жизнь сражался. И считаю, что литература, идеология — это место смертельных схваток. Мои книги — элемент этой схватки. И то, что мой противник запрещает мои книги, говорит о том, что он приравнивает их к установкам залпового огня. Значит, я работаю не напрасно.

Недавно вы написали статью под названием «Оборонное сознание. Враг у ворот». Рассуждаете об угрозе «цветной революции» в России. Не сгущаете ли краски? Судя по предвыборным соцопросам, нашей власти в обозримом будущем ничего не угрожает.

Я, конечно, сгущаю краски. В стране же всё благополучно — экономический рост у нас 18%, нет нищих, все кругом ходят в кафтанах, расшитых золотом. У нас нет никакой либеральной оппозиции, которую поддерживает Запад. Да и Запад с его «кремлёвскими списками» — он ведь желает нам только добра…

Однако не я, паникёр и алармист, а Путин, человек взвешенный, не раз говорил о том, что нам придётся перейти к мобилизационной модели. Мы будем вынуждены это сделать, если не хотим погибнуть или торговать территориями, начав с Дальнего Востока, Сибири. Мобилизация потребует прежде всего мобилизации народного сознания.

Впереди тяжелейший период. После выборов президент должен будет запустить этот мобилизационный проект. Иначе мы будем разваливаться — на одном телевидении, на одной пропаганде нам не прожить.

Вы говорите, что России нужен мощный рывок, но на это нужны деньги, которые сейчас лежат в западных кубышках олигархов. Мол, задача Путина — вернуть эти капиталы на родину. Но не выступает ли сейчас Запад, как ни странно, союзником Путина? Боясь санкций, некоторые наши бизнесмены уже стали возвращать деньги домой.

Запад правильно делает, что давит на этих людей. Но давит только для того, чтобы они остервенели и возненавидели Путина как человека, который мешает им дальше богатеть. Запад не интересует проблема возвращения денег в Россию. Да никто их особенно и не возвращает — утечка капиталов, наоборот, только растёт. Их выводят иностранные инвесторы, их выводят наши сволочи, которые рассматривают Россию как место добычи. Отток капиталов — чудовищная форма обирания русского народа. За минувшее столетие его обирали дважды — первый раз после революции 1917 г., второй — после августа 1991 г. Теперь пытаются обобрать в третий раз.

Агентство «Блумберг» сравнило капиталы богатейших людей мира с расходами государств, в которых они живут. Получилось, что если бы капитал самого состоятельного олигарха России А. Мордашова можно было превратить в деньги, то их хватило бы на оплату расходов всей страны в течение двух недель. Можно ли уменьшить чудовищный разрыв в доходах между богатыми и бедными без революционного кровопускания? Ведь через большую кровь мы уже проходили.

Нам необходимо сделать что-то, что снизило бы этот уровень перенапряжённости в стране. Потому что, как бы мы ни заклинали духов стабильности, в какой-то момент это перестанет работать. Россия нашпигована гигантскими проблемами, многие не решаются годами. На этих проблемах паразитирует целое племя особых людей, и чем хуже стране, тем лучше этой прослойке. Как снять напряжённость, не переломав опять костей, я не знаю. Для этого нужно быть таким гением, как Дэн Сяопин. Но я пока таких гениев в стране не вижу.

4 года назад в Киеве протестующие смели власть — вы были там, видели своими глазами. Та власть сама совершила все возможные глупости, чтобы настроить народ против себя. Но в России, кажется, ведь извлекли уроки из ошибок соседа. Посмотрите, например, какая борьба с коррупцией развернулась! Вас радуют приговоры министру Улюкаеву, губернаторам Хорошавину, Белых и другим?

Наша драма в том, что после 1991 г. была коррумпирована вся страна. Коррупционная система многомерна, она превратилась в среду обитания, затрагивая практически каждого. И сейчас удары наносятся не по системе, а по её отдельным фрагментам. Воровство по-прежнему чудовищное. Почему у нас падают самолёты? Почему не всегда взлетают ракеты? Да потому что воруют, вместо современной детали ставят устаревшую, списанную. Там, где нужно провести какое-то сложное исследование, ограничиваются поверхностным. Производственная, управленческая дисциплина хуже некуда. Нынешние антикоррупционные разоблачения — это замечательно, но ведь всех жуликов не пересажают.

Наша власть, конечно, была напугана майданом. После него она создала национальную гвардию для подавления возможных бунтов, ужесточила Уголовный кодекс, попыталась накинуть намордник на Интернет. Но этого недостаточно. Может быть, Нацгвардия и не допустит новой Болотной, но ракеты-то всё равно будут падать! Вот в чём проблема. Проблема в общем разложении. Враг у ворот — это необязательно какие-то злобные американцы или их подпевалы в оппозиции. Это и наши русские воры, которые сосут соки из страны. Это и безграмотные министры, и беззастенчивые олигархи.

Скоро исполнится 4 года возвращению Крыма в состав России. Это событие по-прежнему воодушевляет, сплачивает общество?

Конечно, прежней эйфории уже нет. Но проект «Крым» стал частью более обширного, долгоиграющего проекта. Возвращение Крыма — это сбережение прежде всего Севастополя, его бухты, сбережение для России Черноморского флота, который должен был уступить там место 6-му флоту США. Россия вернула контроль над Чёрным морем, который она стремительно теряла, поскольку теряла Грузию, Болгарию. А дружба с Турцией, пусть и сквозь зубы, обеспечивает нам перемещение через проливы из Чёрного в Средиземное море. Благодаря этому мы имеем возможность собрать там мощную эскадру. Две наши базы на побережье Сирии — тоже подспорье для нашего присутствия в этом ключевом регионе мира. Мы восстановили огромный рубеж обороны, разрушенный после распада СССР. То же самое мы сделали в Арктике, укрепив свои северные рубежи.

Но сильной внешней политики, сильной армии недостаточно. Сейчас речь идёт не о гонке вооружений, а о состязании идей, образов, технологий, формул. Те же проекты — арктический, средиземноморский — требуют огромных знаний в управлении. Это не управление заводом или мастерской — это управление историей. Слава богу, конечно, что Россия прошла через крах 90-х и достигла такой степени развития, что мы опять в состоянии воздействовать на мировую историю. Направлять её в сторону света, добра, благоденствия. Русское сознание — оно ведь глобально. Мы всегда хотим улучшить всё человечество, всю Вселенную.

А о себе думаем в последнюю очередь?

О себе мы думаем постоянно. Но Россия так устроена, что она берёт на себя всю тьму мира и превращает её в свет, тратя на это миллионы своих лучших сынов. Это показала последняя страшная большая война. Это тяжело, но, если Россия не будет этого делать, она перестанет быть Россией.

Можно ли жить в обороне бесконечно? Примирение с Западом возможно?

Поймите, идёт большая схватка — в идеологии, культуре. Схватка за ресурсы, за пространство. Американская идея — это сияющий град на холме. Это их образ мирового доминирования. А русская идея — храм на холме. Русская история столетиями насыпает этот холм. Строит его своими страстями, костями, победами, молитвами, книгами Толстого и Достоевского.

И нашему храму с их градом никак не ужиться на соседних холмах?

Град — это крепость с бойницами. Она должна бить по долинам, по тем, кто ведёт себя как-то иначе, выходит из-под контроля. Град смотрит своими бойницами вниз, а храм своими крестами — ввысь. В этом фундаментальная разница между Востоком и Западом.

http://www.aif.ru/culture/person/aleksandr_prohanov_rossiya_beryot_na_sebya_tmu_mira_i_prevrashchaet_eyo_v_svet