Бабурин и Жириновский в ходе дебатов говорили об угрозе НАТО, Грудинин – об экономике

На первых предвыборных теледебатах во вторник вечером встретились кандидаты в президенты РФ – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин и кандидат от партии РОС Сергей Бабурин.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», Владимир Жириновский в ходе своего выступления говорил об угрозе со стороны Североатлантического военного блока, о том, что Россия не должна уходить из Сирии, а также о том, что США не намерены выводить из Афганистана свой военный контингент, который там прочно обосновался.

Сергей Бабурин,в свою очередь заявил, что России необходимо эффективно действовать на своих дальних рубежах и предупреждать угрозы со стороны Запада.

Павел Грудинин, когда пришла его очередь выступать, продемонстрировал нежелание включаться в общую тему и принялся озвучивать тезисы своей предвыборной программы, уведя разговор в область экономических вопросов.

Напомним: ранее сообщалось, что кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» телеведущая Ксения Собчак в ходе теледебатов с кандидатом партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным и доверенным лицом кандидата от партии Роста Бориса Титова – Евгения Тарло, заявила о «бессмысленности» с ее точки зрения участия России в военном конфликте в Сирии. В ответ на это оппоненты Собчак напомнили ей о существующей внешней угрозе и о том, что сильная армия обеспечивает обороноспособность России.