«Чужой в твоем разговоре». «Феникс» продолжает произвольно соединять абонентов

Жители ОРДО продолжают жаловаться на низкое качество связи местного оператора «Феникс». Об этом дончане пишут в социальных сетях.

Самая распространенная проблема — нестабильность соединения, в результате чего в разговоре может внезапно появиться третий абонент. «У Феникса есть и другая услуга — „чужой в твоем разговоре“. PS. Проверено лично)))», — иронизируют дончане.

«В мой разговор вклинилась „бабушка Егора“. Она сокрушалась за поведение внука. И я не по своей воле ее слушала», — написала еще одна местная жительница.

При этом, по ее словам, сбросить разговор и перезвонить нельзя — ситуация остается прежней.

Учитывая такое качество связи, дончане вновь переделали слоган «Феникса» «Связь для победы» в «„Феникс“ — прибыль важнее!».

«„Связь для победы“, это типа „дозвонился и поговорил-ты победитель!“. Такая логика рекламного слогана была? :)», — пишут комментаторы.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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