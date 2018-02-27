«Чужой в твоем разговоре». «Феникс» продолжает произвольно соединять абонентов

Жители ОРДО продолжают жаловаться на низкое качество связи местного оператора «Феникс». Об этом дончане пишут в социальных сетях.
Самая распространенная проблема — нестабильность соединения, в результате чего в разговоре может внезапно появиться третий абонент. «У Феникса есть и другая услуга — „чужой в твоем разговоре“. PS. Проверено лично)))», — иронизируют дончане.
«В мой разговор вклинилась „бабушка Егора“. Она сокрушалась за поведение внука. И я не по своей воле ее слушала», — написала еще одна местная жительница.
При этом, по ее словам, сбросить разговор и перезвонить нельзя — ситуация остается прежней.
Учитывая такое качество связи, дончане вновь переделали слоган «Феникса» «Связь для победы» в «„Феникс“ — прибыль важнее!».
«„Связь для победы“, это типа „дозвонился и поговорил-ты победитель!“. Такая логика рекламного слогана была? :)», — пишут комментаторы.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Фото: