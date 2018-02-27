"Детройт" обменял словацкого хоккеиста Томаша Татара в "Вегас"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Словацкий форвард "Детройт Ред Уингз" Томаш Татар продолжит карьеру в "Вегас Голден Найтс", сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Детройт" получил за Татара право выбора в первом раунде драфта-2018, во втором раунде драфта-2019 и в третьем раунде драфта-2020.

Татар выступал за "Детройт" с 2010 года и с тех пор провел 407 игр в НХЛ, набрав 222 (115+107) очка. В нынешнем сезоне на счету словака 28 (16+12) баллов за результативность в 62 матчах. В составе национальной сборной форвард стал серебряным призером чемпионата мира-2012, а в 2016 году завоевал серебро Кубка мира со сборной Европы.