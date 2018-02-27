ДОСААФ Севастополя провел «Урок мужества» для школьников

В рамках месячника оборонно-массовой работы активисты регионального отделения ДОСААФ провели в севастопольской средней школе № 17 «Урок мужества», приуроченный к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Учащиеся 8-9 классов с большим интересом выслушали рассказы воинов-интернационалистов, поделившихся своими воспоминаниями о той войне и боевых товарищах.



Региональное отделение ДОСААФ России и общественная организация «Севастопольский союз ветеранов участников боевых действий» в рамках месячника оборонно-массовой организовали немало мероприятий в школах и учебных организациях города-героя, воспитывающих у молодежи чувство уважения к военно-героическим традициям, готовности к защите Родины и любви к Отечеству.