В рамках месячника оборонно-массовой работы активисты регионального отделения ДОСААФ провели в севастопольской средней школе № 17 «Урок мужества», приуроченный к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Учащиеся 8-9 классов с большим интересом выслушали рассказы воинов-интернационалистов, поделившихся своими воспоминаниями о той войне и боевых товарищах.
Региональное отделение ДОСААФ России и общественная организация «Севастопольский союз ветеранов участников боевых действий» в рамках месячника оборонно-массовой организовали немало мероприятий в школах и учебных организациях города-героя, воспитывающих у молодежи чувство уважения к военно-героическим традициям, готовности к защите Родины и любви к Отечеству.
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ДОСААФ Севастополя провел «Урок мужества» для школьников
Добавлено: 27 фев 2018 в 23:14, Категория: Общество
В рамках месячника оборонно-массовой работы активисты регионального отделения ДОСААФ провели в севастопольской средней школе № 17 «Урок мужества», приуроченный к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Учащиеся 8-9 классов с большим интересом выслушали рассказы воинов-интернационалистов, поделившихся своими воспоминаниями о той войне и боевых товарищах.
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 27 фев 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru
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