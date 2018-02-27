Экономист Кричевский опроверг свое интервью украинским СМИ про ОИ-2018

Украинские средства массовой информации продолжают захлебываться в припадке антироссийской истерии, которая теперь провоцируется и результатами зимних Олимпийских игр, прошедших в южнокорейском Пхенчхане. Пытаясь выдать желаемое за действительное, укроСМИ публикуют откровенно лживые сведения — пишет издание politexpert.net, разобравшееся с ситуацией вокруг странного комментария Никиты Кричевского, российского профессора и доктора экономических наук.Ему украинские СМИ приписали слова, которых он никогда не говорил. В альтернативной реальности, где живут украинские пропагандисты, Кричевский якобы назвал позором звучащий после победы на ОИ-2108 гимн РФ, а также якобы отметил, что теперь с нетерпением ждет результатов допинг-тестов российской хоккейной команды, добывшей на Олимпиаде золото.Представители "ПолитЭксперта" связались с Никитой Кричевским и узнали его мнение о всей этой истории."Это не перевранный комментарий. Речь идет о словах, которые были выдуманы от начала и до конца. Я никогда не общался с этим изданием, а мое фото они просто нашли в Сети", — заявил профессор, отметив, что если бы речь шла о российском издании, то он бы подал на него в суд, но как бороться с украинской пропагандисткой машиной — Кричевский не знает.