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ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на «Вечном огне»


Добавлено: 27 фев 2018 в 14:21, Категория: Новости на сегодня
ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на «Вечном огне»

Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в аресте Анны Синьковой, однако не оспорил решение украинских судов о признании ее преступницей за осквернение могилы Неизвестного солдата. Об этом сказано в решении ЕСПЧ, передает Европейская правда.

Суд в своем решении отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам. В частности, ЕСПЧ не увидел достаточных аргументов в пользу того, что дело имеет признаки политического преследования. Однако, отмечено, что осуждение за надругательство над захоронением нельзя считать ограничением свободы слова.

«Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен», – сказано в решении.

Также суд отметил, что «вечный огонь» – это не «просто газ», как на том настаивала заявительница. Кроме того, ЕСПЧ не увидел нарушений в первоначальном аресте девушки. В то же время тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек стал достаточным поводом, чтобы утверждать о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека.

Из-за этого Украина обязана выплатить Синьковой компенсацию в сумме 4000 евро.

Напомним, «Киевгаз» объявил о выставлении охраны у Вечного огня в Киеве.

Фото: vseprokiev



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Добавлено: 27 фев 2018 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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