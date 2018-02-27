Как выборы в России повлияют на санкционную политику США

Соединенные Штаты Америки вряд ли будут вводить новые санкции против Российской Федерации накануне выборов президента, которые в РФ состоятся восемнадцатого марта. Дождавшись объявления результатов выборов, в США будут действовать исходя из них — считает Владимир Васильев из Института США и Канады.Мнение эксперта коррелирует со словами Стивена Мнучина, начальника финансового ведомства США. Последний, в частности, заявил, что новые санкции против России будут введены в течение тридцати дней. Формальный повод все тот же — вмешательство РФ в американские выборы."Американская администрация решила подождать итогов российских выборов и строить свою дальнейшую стратегию по России исходя из них. Мнучин говорит, то новые санкции могут быть задействованы и до выборов, но в таком случае они вряд ли будут сколько-нибудь эффективными", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".У американцев, как добавляет Владимир Васильев, есть два сценария. Первый из них предполагает уверенную победу на выборах действующего президента Владимира Путина — в этом случае Вашингтон попытается "перезагрузить" отношения с РФ, так как режим Путина будет действовать еще как минимум шесть лет, а взаимодействовать с Россией как-то нужно.Второй сценарий основан на "сомнительной" победе Путина — в таком случае американцы попытаются дестабилизировать ситуацию в России, чтобы сменить власть в нашей стране.