Кира Найтли представила новый аромат Chanel Coco Mademoiselle Intense

Автор: Лиза Сарапина



Британская актриса стала лицом рекламной кампании Coco Mademoiselle еще 10 лет назад: на этот раз она представила обновленный вариант знаменитого аромата — Eau de Parfum Intense. На видео Кира Найтли ведёт себя как роковая красотка, которая не боится отдаться порывам чувств и беззаботно проводит время на вечеринке.

Создатель аромата Оливье Польж признался, что новая формула парфюма все также содержит в себе восточные нотки за счёт усиленного звучания пачули и бобов тонка, а цитрусовые оттенки стали еще более сочными благодаря калабрийскому бергамоту и сицилийскому апельсину.

«Идея в том, чтобы повернуть композицию по-новому, не отдаляясь от исходной формулы, — поясняет Оливье Польж, — я решил увеличить долю фракционных масел пачули. Раскрыть эту ноту до предела, но при этом не повредив свежести верхних нот». 17 лет назад отец Оливье Польжа, Жак Польж, явил миру аромат Coco Mademoiselle.

Кира Найтли