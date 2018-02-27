Князев: Патрульная полиция Крыма будет работать с пограничниками

В Нацполиции Крыма и Севастополя появится новое подразделение патрульной полиции, которое будет работать совместно с сотрудниками Госпогранслужбы. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Укринформ.

«Мы будем прямо коммуницировать, сотрудничать со всеми гражданами, которые пересекают админграницу в ту или другую сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре: расследование уголовных производств, полицейские опросы, защита интересов граждан», — сказал Князев.

По словам главы Нацполиции, в крымской полиции было увеличено присутствие работников оперативных подразделений.

«Кроме того, мы сейчас проводим внутреннее расследование, касающееся эффективности следственного подразделения полиции Крыма и Севастополя, — как они защищают права граждан Украины как на временно оккупированной территории, так и жителей Крыма, которые выехали из Севастополя на территорию Украины, подконтрольную нашей власти», — добавил Князев.

Ранее сообщалось, что в МВД решили создать патрульную полицию Крыма.

Фото: Дело