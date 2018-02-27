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» Курьезные снимки из серии «заложники лени» (ФОТО)
Курьезные снимки из серии «заложники лени» (ФОТО)
Добавлено: 27 фев 2018 в 00:56
, Категория:
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Нежелание делать что-либо вообще многих людей доводит до абсурда.
Тем не менее, у некоторых лентяев иногда рождаются довольно-таки интересные идеи, и парочку забавных вы увидите в этой фотоколлекции.
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 27 фев 2018 в 00:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам:
gogetnews
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